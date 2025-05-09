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У Київській міській військовій адміністрації затвердили нову структуру. Хто за що відповідає у столиці

Автор:
Олександра Опанасенко
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У Київській міській військовій адміністрації затвердили нову структуру та штатний розпис. Цей документ чітко визначає посадовців, відповідальних за конкретні напрями роботи в столиці.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Тимур Ткаченко / Facebook

За словами Ткаченка, нова структура забезпечить виконання поставлених завдань. Тепер невиконання доручень оцінюватимуть як «саботаж в умовах правового режиму воєнного стану», а Ткаченко «особисто звертатиметься до Служби безпеки України».

«Хаос, допущений при ліквідації наслідків російських атак, відсутність на робочому місці та гуляння у час, коли люди залишились без житла, — це остання крапка», — сказав Ткаченко.

  • У квітні 2025 року Тимур Ткаченко доручив розробити чіткий план дій для міських і районних служб для реагування на наслідки обстрілів.
  • Наприкінці квітня медіа «Інформер» випустило розслідування, у якому заявило, що перший заступник міського голови Києва Віталія Кличка Микола Поворозник нібито святкує день народження в робочий час в День жалоби. Сам Поворозник заявив, що відео «змонтували умисно маніпулятивно», а зйомку нібито організували силові органи «з метою змінити владу в столиці».
  • 10 квітня Ткаченко відсторонив Поворозника від виконання обовʼязків першого заступника начальника КМВА. За його словами, Поворозник не виконував доручення начальника КМВА. Зокрема, він проігнорував доручення щодо надання звіту з видачі та обліку перепусток для руху під час комендантської години.