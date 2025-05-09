Авіаудар по Костянтинівці 7 травня. Рятувальники розібрали завали — загинула людина

Рятувальники закінчили розбирати завали після російського авіаудару 7 травня по багатоповерхівці в Костянтинівці Донецької області.
Про це повідомляє ДСНС України.
З-під завалів будинку дістали тіло жінки. Через удар загинула одна людина, ще 14 — поранені. Пошукові роботи тривали майже дві доби. За цей час рятувальники розібрали 402 тонни зруйнованих конструкцій.
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