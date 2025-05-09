Співробітникам Microsoft заборонили використовувати китайський чат-бот DeepSeek з міркувань безпеки даних.

Про це на слуханнях у Сенаті заявив віцеголова і президент Microsoft Бред Сміт, передає TechCrunch.

Хоча багато організацій і навіть країн наклали обмеження на DeepSeek, це перший випадок, коли Microsoft публічно оголосила про таку заборону.

Сміт сказав, що обмеження повʼязане з ризиком того, що дані будуть зберігатися в Китаї, а на відповіді DeepSeek може впливати китайська пропаганда.

У політиці конфіденційності DeepSeek зазначено, що компанія зберігає дані користувачів на китайських серверах. Такі дані підпадають під дію китайського законодавства, яке зобовʼязує співпрацювати зі спецслужбами країни. DeepSeek також жорстко цензурує теми, які китайський уряд вважає чутливими.

Попри критичні коментарі Сміта про DeepSeek, Microsoft раніше надала доступ до ШІ-моделі DeepSeek R1 через хмарну платформу Azure. Це трохи відрізняється від безпосереднього надання доступу до чат-бота DeepSeek. Оскільки DeepSeek має відкритий код, будь-хто може завантажити модель, зберігати її на власних серверах і надавати клієнтам без надсилання даних до Китаю.

Утім, це не усуває інші ризики, такі як поширення пропаганди або генерування небезпечного коду. Однак Сміт заявив, що Microsoft змогла «зайти» всередину моделі штучного інтелекту DeepSeek і «змінити» її, щоб прибрати «шкідливі побічні ефекти».

Що таке DeepSeek

27 січня DeepSeek обійшов ChatGPT і став найпопулярнішим безплатним застосунком в App Store. Того ж дня на китайський чат-бот провели масштабну кібератаку.

Компанію DeepSeek у 2023 році заснував 40-річний Лянь Веньфенг, випускник факультету інформаційної та електронної інженерії. Він створив магазин чипів Nvidia A100, які зараз заборонено експортувати в Китай. Медіа припускають, що це могло спонукати його запустити DeepSeek, поєднавши ці чипи з дешевшими, нижчого класу, які досі доступні для імпорту.

DeepSeek працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. Деякі фахівці кажуть, що цю модель розробили менш ніж за $6 мільйонів — конкуренти витрачають значно більші суми. Інші спеціалісти, утім, заперечують таку інформацію.

Компанія OpenAI — творець чат-бота на основі штучного інтелекту ChatGPT — 29 січня заявила, що китайські компанії «постійно» намагаються використати американських конкурентів, щоб вдосконалити свої моделі ШІ.