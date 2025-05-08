Росія атакувала Україну 20 дронами вдень 7 травня. Як спрацювала ППО

У період із 14:30 по 20:30 7 травня — під час третьої за добу хвилі атак — Росія атакувала Україну 31 ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні цілі цього разу росіяни запускали з російського напрямку Міллерово.

Українська ППО збила 20 ворожих БпЛА із 31 на півночі та в центрі країни. Ще 6 російських безпілотників втратили локаційно без негативних наслідків. Через ворожу атаку постраждала Черкащина.

Протягом поточної доби 8 травня в повітряному просторі України станом на 08:00 не фіксують ракетних ударів і застосування ударних БпЛА. Але протягом ночі ворог активізував удари тактичною авіацією із застосуванням керованих авіабомб по Сумщині.