Загублена на 540 днів серед змій і варанів. Такса Валері возз’єдналася з господарями

Такса Валері воззʼєдналася зі своїми господарями після 540 днів блукань островом Кенгуру в Південній Австралії. Валері зникла під час кемпінгу в листопаді 2023 року. Завдяки масштабній пошуковій операції собаку вдалося знайти 25 квітня 2025 року.
Про це передає CNN.
Джорджія Гарднер та Джош Фішлок розповіли про момент, коли нарешті знову побачили свою собаку. Джорджія розплакалася, як тільки підбігла до неї.
«Вона виляла хвостом, видаючи свої маленькі щасливі звуки. Я тримала її на руках і плакала, плакала. Вона зараз кремезніша, сильніша та здоровіша… правду кажучи, здоровіша за нас!» — сказала жінка.
Джош Фішлок додав, що вони не очікували воззʼєднатися з Валері. Таксі вдалося вижити на острові, де водяться отруйні змії й гігантські варани Розенберга, які можуть досягати до 1,5 метра завдовжки.
У листопаді Гарднер і Фішлок відправилися разом із Валері на кемпінг на острів Кенгуру. Собака втекла в хащі. Її шукали, проте безрезультатно. Врешті-решт пара здалася й повернулася додому на материк.
Згодом почали зʼявлятися повідомлення, що місцеві мешканці, ймовірно, бачили Валері. Тоді волонтери з рятувальної організації Kangala Wildlife Rescue взялися за масштабні пошуки.
Найважливішим у порятунку Валері виявилася смердюча футболка, яку носив її власник. Її розірвали та використали як запаховий слід, щоб привабити собаку до вольєра. Так і сталося.
Зараз Валері готується повернутися додому в Олбері, Новий Південний Уельс, разом зі своїми господарями.