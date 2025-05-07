Загублена на 540 днів серед змій і варанів. Такса Валері возз’єдналася з господарями

Такса Валері воззʼєдналася зі своїми господарями після 540 днів блукань островом Кенгуру в Південній Австралії. Валері зникла під час кемпінгу в листопаді 2023 року. Завдяки масштабній пошуковій операції собаку вдалося знайти 25 квітня 2025 року.

Про це передає CNN.

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Джорджія Гарднер та Джош Фішлок розповіли про момент, коли нарешті знову побачили свою собаку. Джорджія розплакалася, як тільки підбігла до неї.

«Вона виляла хвостом, видаючи свої маленькі щасливі звуки. Я тримала її на руках і плакала, плакала. Вона зараз кремезніша, сильніша та здоровіша… правду кажучи, здоровіша за нас!» — сказала жінка.

Georgia Gardner / CNN

Джош Фішлок додав, що вони не очікували воззʼєднатися з Валері. Таксі вдалося вижити на острові, де водяться отруйні змії й гігантські варани Розенберга, які можуть досягати до 1,5 метра завдовжки.

У листопаді Гарднер і Фішлок відправилися разом із Валері на кемпінг на острів Кенгуру. Собака втекла в хащі. Її шукали, проте безрезультатно. Врешті-решт пара здалася й повернулася додому на материк.

Згодом почали зʼявлятися повідомлення, що місцеві мешканці, ймовірно, бачили Валері. Тоді волонтери з рятувальної організації Kangala Wildlife Rescue взялися за масштабні пошуки.

Найважливішим у порятунку Валері виявилася смердюча футболка, яку носив її власник. Її розірвали та використали як запаховий слід, щоб привабити собаку до вольєра. Так і сталося.

Зараз Валері готується повернутися додому в Олбері, Новий Південний Уельс, разом зі своїми господарями.