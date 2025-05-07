Українські дрони вдарили по військових заводах Росії. Які наслідки

У ніч на 7 травня далекобійні дрони СБУ вдарили по двох військових заводах у російському тилу — «Базальту» та «Сплаву».
Про це «Бабелю» повідомили джерела у Службі безпеки України.
«Базальт», головне оборонне підприємство Росії з виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ, розташований в Красноармійську Московської області. Там нарахували щонайменше сім вибухів, була пожежа.
У місті Тула під атакою опинився «Сплав» — єдине в Росії підприємство, яке проєктує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони. На його території після прильотів дронів виникла масштабна пожежа.
Через атаку безпілотників на території Московської області вводили план «Ковер» — закривали всі аеропорти. Авіакомпанії скасували сотні рейсів.