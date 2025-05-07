Канада почала процес конфіскації російського літака Ан-124

Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 «Руслан», який належить російській авіакомпанії «Волга-Днєпр», та вже перебував під арештом Канади.
Про це повідомила міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.
Процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи, наразі рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо.
«У серпні 2023 року ВАКС, встановивши підстави застосування санкції, задовольнив позов Мінюсту про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційної «Волга-Днєпр». Мінʼюст передав рішення ВАКС канадським партнерам. А тепер генеральний прокурор Канади звернувся до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака», — зазначила Стефанішина.
Міністерка сподівається, що літак передадуть Україні після конфіскації.
- Ан-124 «Руслан» — останній літак, створений під безпосереднім керівництвом конструктора Олега Антонова. Він є найбільшим у світі серійним транспортним літаком.
- До повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну Ан-124 «Руслан» належав Москві. Борт був на шляху до Канади — доставляв тести на коронавірус, коли країна приєдналася до міжнародних санкцій проти РФ. Коли 27 лютого 2022 року він приземлився в аеропорту Торонто, то потрапив під арешт, оскільки Канада оголосила про закриття неба для російських авіаперевізників.