CNN: США втратили ще один винищувач у Червоному морі — цього разу не через хуситів

США втратили ще один винищувач F/A-18 Super Hornet з авіаносця USS Harry S. Truman в Червоному морі. Це вже друга втрата літака з цього авіаносця трохи більше ніж за тиждень.

Про це повідомили CNN джерела.

Поки що точно невідомо, що сталося, оскільки триває розслідування. Двоє з джерел зазначили, що сталася якась несправність під час посадки на авіаносець. Пілот і офіцер бойових систем катапультувалися. Їх евакуював рятувальний гелікоптер, обидва вижили, але отримали незначні поранення. Літак упав у море, його досі не підняли.

Джерела каналу додали, що повстанці-хусити 6 травня «зробили постріл» по авіаносцю, попри те, що президент США Дональд Трамп кількома годинами раніше оголосив про нібито перемир’я з ними. Наразі невідомо, чи пов’язані ці два інциденти між собою.

Втрата цього винищувача сталася через тиждень після того, як інший F/A-18 впав за борт Truman. Тоді початкові звіти свідчили, що авіаносець різко повернув, щоб уникнути обстрілу з боку хуситів, і це спричинило падіння літака.

Один винищувач F/A-18 коштує понад $60 мільйонів, за даними ВМС США.