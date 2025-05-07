Росія масовано атакувала Київ дронами та ракетою: двоє людей загинули, ще вісім постраждали. Ось наслідки обстрілів

У ніч проти 7 травня Росія масовано атакувала Київ дронами та балістикою. Відомо про двох загиблих і вісьмох постраждалих. Госпіталізували жінку і трьох дітей, ще чотирьом травмованим допомогли на місці.



Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У Шевченківському районі уламки БпЛА влучили у верхні поверхи пʼятиповерхового житлового будинку. Виникли пожежі на 3 і 5-му поверхах. Займання ліквідували, виявили тіла двох людей.

У Святошинському районі через падіння уламків дрона на 9-поверховий житловий будинок виникла пожежа на чотирьох верхніх поверхах, її вже ліквідували. Тут врятували 5 людей — одного дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). Рятувальні роботи тривають.

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У Дніпровському районі безпілотник впав на багатоповерховий житловий будинок і частково зруйнував перекриття на 29 і 30-му поверхах. ДСНС пише, що постраждалих і пожеж немає. Водночас очільник КМВА Тимур Ткаченко каже про 5 постраждалих тут.

У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на відкриту територію. Ще вночі Кличко писав про падіння уламків ракети в цьому районі, після того повідомляв про пожежу в складських приміщеннях на площі близько 300 м².