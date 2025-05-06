Bloomberg: ЄС готує мита на товари зі США на суму €100 млрд у разі провалу переговорів

Європейський Союз планує ввести додаткові мита на американські товари на суму близько €100 мільярдів, якщо поточні торговельні переговори не принесуть задовільного для блоку результату.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Ці заходи представлять країнам-членам вже 7 травня, а консультації триватимуть протягом місяця, перш ніж список буде остаточно сформований.

Очікується, що Європейська комісія на цьому тижні передасть США документ, щоб спробувати розпочати переговори. Пропозиції ЄС включатимуть зниження торговельних і нетарифних барʼєрів та стимулювання інвестицій у США.

Нові заходи від ЄС доповнять уже чинні мита на товари зі США на суму €21 мільярд, які були запроваджені у відповідь на 25-відсоткове мито Трампа на експорт сталі та алюмінію. Раніше цього місяця ЄС погодився відкласти на 90 днів запровадження цих заходів після того, як США знизили так звану взаємну ставку мита на більшість європейських товарів із 20% до 10% на час переговорів.

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Переговори між ЄС і США, які розпочалися минулого місяця, не досягли значного прогресу, і очікується, що основна частина американських тарифів залишиться сталою. США наразі застосовують мита на експорт товарів з ЄС на суму €380 мільярдів — приблизно 70% усього європейського експорту до американського ринку — зі ставками від 10% до 25%.

ЄС заявив у вівторок, що тривалі торговельні розслідування Трампа збільшать обсяг європейських товарів, які підпадатимуть під мита, до €549 мільярдів.

У межах переговорів Єврокомісія вже запропонувала скасувати всі мита на промислові товари, зокрема на автомобілі, щоб відповісти на одну з ключових претензій Трампа — що ЄС нібито встановлює несправедливі бар’єри для торгівлі. США відхилили цю пропозицію.

Крім того, ЄС запропонував купувати більше американських товарів, зокрема зріджений природний газ і сою — крок, який уже допомагав зменшити напруження між двома давніми союзниками під час першого президентського терміну Трампа.

Мита Трампа

Дональд Трамп 2 квітня оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. А в середині квітня Трамп погрожував ввести для Китаю мита у 245%.

З 3 квітня імпорт автомобілів до США обкладається митом 25% на додаток до попереднього збору 2,5%. З травня 150 категорій автозапчастин також мали обкладатися додатковим митом.

Уже 22 квітня США встановили нові мита на імпорт сонячних панелей з чотирьох країн Південно-Східної Азії — для Камбоджі буде встановлено тариф на рівні 3 521%, для виробників з Малайзії — 34,4%, з Вʼєтнаму — 395,9%, з Таїланду — 375,2%.