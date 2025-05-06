СБУ: Чоловіки поширювали деморалізуючі постановочні відео з реальними українськими військовополоненими — їх затримали

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу російської воєнної розвідки. Правоохоронці в Києві, Дніпрі та Хмельницькому затримали трьох людей, яких називають «агентами російського ГРУ».

Про це пише СБУ.

За даними слідства, фігуранти причетні до інформаційної спецоперації російського ГРУ «Україна зникає безвісти». Суть цієї ІПСО — дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та зривати мобілізацію, поширюючи постановочні відео зі справжніми військовополоненими українцями.

Росіяни змусили вісьмох українських військовополонених знятися у відео, де вони, зокрема, закликали військових Сил оборони України «відмовитися від війни» та не виконувати бойові накази. Якщо українські полонені відмовлялися від участі, до них застосовували жорстокі тортури та влаштовували нелюдські умови перебування.

Для запису фейкових відео росіяни створили імпровізовану студію в одному зі слідчих ізоляторів на території Курської області, що в РФ.

Для поширення провокаційного контенту російські спецслужби намагалися залучити також родичів і знайомих українських полонених. Затримані фігуранти, які погодилися на такі завдання російських спецслужб, зізналися, що окрім поширення відео у соцмережах, вони отримували замовлення на підпал авто Сил оборони та корегування повітряних ударів.

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При обшуках у підозрюваних вилучили комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнові записи, телефони та сім-картки, які вони використовували для роботи на росіян.

Усім фігурантам повідомили про підозри в перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Зараз розглядають, чи можна додатково кваліфікувати їхні дії як державну зраду за статтею 111 Кримінального кодексу України. Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.