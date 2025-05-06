Помер український письменник-шістдесятник Валерій Шевчук

У віці 86 років помер видатний український письменник-шістдесятник, літературознавець і перекладач Валерій Шевчук.

Про це повідомили його доньки Мирослава та Юліана.

За словами Юліани, письменник помер в реанімації лікарні «Феофанія» — останні дні він перебував у дуже тяжкому стані.

Ще ві січні 2024 року стало відомо, що через загострення цукрового діабету Шевчук потребував термінового медичного втручання.

Хто такий Валерій Шевчук

Шевчук — один із засновників Житомирської прозової школи, він народився 20 серпня 1939 року в Житомирі. У 1961 році дебютував оповіданням «Настунька» про Тараса Шевченка у збірці «Вінок Кобзареві», що вийшла в Житомирі.

Валерій Шевчук є автором майже 500 наукових і публіцистичних статей з питань історії літератури, дослідником і перекладачем сучасною українською мовою творів давньоукраїнської літератури. Також він працював над актуалізацією старокиївської літературної тематики та літератури середньої доби.

Серед його найвідоміших творів — «Тіні зникають опівдні», «Дім на горі», «Око прірви» та «Юнаки з вогненної печі».

Твори письменника переклали 22 мовами світу. На їхній основі створили фільми й театральні вистави в Україні та за кордоном.

Митець здобув Державну премію України ім. Т. Шевченка, премію фонду Антоновичів, літературні премії ім. Є. Маланюка, О. Пчілки, О. Копиленка, І. Огієнка.

29 листопада 2011 року в Інституті філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка започаткували премію Валерія Шевчука — українська літературна премія, творча відзнака за найкращу книжку прози, видану українською мовою за попередній календарний рік.