РФ запустила по Україні понад 130 дронів. Як минула атака

У ніч проти 6 травня росіяни атакували Україну атакував 136 дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів. Українська ППО збила 54 ворожі дрони, ще 70 БпЛА не досягли цілей — їх локаційно втратили.



Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі росіяни запускали повітряні цілі з тимчасово окупованої території Запорізької області — Приморська, а також з таких російських напрямків, як Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Українська ППО збивала цілі на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Один БпЛА досі в повітряному просторі України, бойова робота триває.

Через російську атаку постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина.

По Харкову росіяни запустили 20 дронів на світанку — масована атака тривала понад 2 години. На місці влучань зайнялися пожежі. Постраждали 4 людини.



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На Одещині загинула одна людина через російську атаку ударними дронами. В Одеському районі пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема будинки — в одному з них знайшли тіло. Спалахнули пожежі.