Репортаж і фото замаху на Трампа, війна в Судані та вʼязниця Седная в Сирії. Пулітцерівська премія 2025: хто переміг

У США вручили Пулітцерівську премію — одну з найпрестижніших нагород у галузі журналістики та літератури.

Агентство Reuters отримало Пулітцерівську премію в галузі журналістських розслідувань за матеріал про міжнародну торгівлю хімічними речовинами, що використовуються для виробництва фентанілу. Це одна з найпоширеніших наркотичних речовин у США, яку постачають нелегально та яка забрала життя щонайменше 450 тисяч американців, і ця цифра зростає. Це була 13-та Пулітцерівська премія агентства Reuters.

Це розслідування вперше показало, як працює ланцюг поставок хімікатів, а також викрило, як і чому уряд США не зміг зупинити потік, попри значні дипломатичні та правоохоронні зусилля з боку адміністрацій Байдена та першої адміністрації Трампа.

Times теж отримала нагороду за висвітлення кризи, повʼязаної з фентанілом, у співпраці з Baltimore Banner. Журналісти відобразили масштаби фентанілової кризи в Балтиморі та її непропорційний вплив на старших темношкірих чоловіків, створивши складну статистичну модель.

Серед інших переможців найпрестижніших нагород в американській журналістиці був журнал New Yorker, який отримав нагороди в одразу трьох номінаціях.

Автор New Yorker Мосаб Абу Тоху отримав нагороду за матеріал про фізичну та емоційну різанину в Газі. Мойсеса Самана нагородили за його чорно-білі знімки з вʼязниці Седная в Сирії.

The New Yorker отримав Пулітцерівську премію за подкаст «У темряві», який розповідає про чотирирічне розслідування вбивства 25 неозброєних іракських мирних жителів у Хадіті — одного з найвідоміших злочинів війни в Іраку.

The New York Times отримала нагороду в чотирьох номінаціях, зокрема в номінації «Фотографія сенсаційних новин» за серію знімків Дага Міллса під час замаху на Дональда Трампа. На одному з фото видно, як куля летить у повітрі.

Газета отримала Пулітцерівську премію в категорії «Пояснювальна журналістика» за дослідження війни США в Афганістані, а також у номінації «Міжнародні репортажі» — за те, як Деклан Волш висвітлював конфлікт в Судані, зокрема іноземний вплив і прибуткову торгівлю золотом, яка його підживлює. У матеріалі є також судово-медичні звіти про суданські сили, відповідальні за звірства і голод.

The New York Times збільшила загальну кількість нагород до 139 – рекордно високий показник з моменту початку вручення нагород у 1917 році.

The Washington Post отримало Пулітцерівську премію за висвітлення замаху на вбивство Дональда Трампа 13 липня 2024 року. У матеріалі був детальний виклад подій та аналіз, який об’єднав поліцейський репортаж з аудіо- і відеодоказами.

Нагороду також отримала за свої роботи карикатуристка Енн Телнес, яка чотири місяці тому пішла з The Washington Post на знак протесту після того, як її карикатуру, де власник The Washington Post Джеффа Безоса та інші генеральні директори стоять на колінах перед статуєю Трампа, газета відхилила. Судді відзначили її «безстрашність, яка призвела до її відходу з новинної організації».

Нагороду за суспільну службу отримало медіа ProPublica за репортаж про вагітних жінок, які померли після того, як лікарі відклали їхнє лікування через страх порушити закони про аборти.

Газета Wall Street Journal отримала нагороду в категорії «Національна журналістика» за дослідження політичних та особистих змін найбагатшої людини у світі Ілона Маска, зокрема його переходу до консервативної політики, вживання легальних і нелегальних наркотиків та приватних розмов з президентом Росії Володимиром Путіним.

Марк Воррен із журналу Esquire отримав нагороду за матеріал про баптистського пастора і мера невеликого містечка, який вчинив самогубство після викриття його особистого цифрового життя правим новинним сайтом.

Александру Ланге з Bloomberg CityLab нагородили Пулітцерівською премією за дослідження про те, як архітектура громадських просторів впливає на життя сімей.

Радж Манкад, Шерон Штайнманн, Ліза Фалькенберг і Лія Бінковіц з Houston Chronicle перемогли із серією матеріалів про небезпечні залізничні переїзди.

Спеціальну відзнаку присудили Чаку Стоуну — першому темношкірому колумністу у Philadelphia Daily News. Він висвітлював рух за громадянські права, а також був серед засновників Національної асоціації чорношкірих журналістів.

У категорії «Мистецтво та література» Персіваль Еверетт отримав відзнаку за роман «Джеймс» — переосмислення образу Джима з «Гекльберрі Фінна». Едда Л. Філдс-Блек перемогла в категорії «Історія» за книгу про Гаррієт Табмен. Бренден Джейкобс-Дженкінс здобув нагороду за п’єсу «Мета», присвячену темношкірній родині з вищого середнього класу.