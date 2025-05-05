Ізраїль атакував порт і завод у Ємені — називає це відповіддю за удари хуситів

Армія оборони Ізраїлю атакувала інфраструктуру хуситів у Ємені — морський порт Ходейда і бетонний завод «Баджіл». Це назвали відповіддю на удари єменських хуситів по Ізраїлю.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Ізраїльські військові пишуть, що морський порт інфраструктура «слугує основним джерелом доходу для режиму хуситів», бо його використовують для перевезення іранської зброї, техніки. Тим часом завод «Баджіл» нібито допомагає хуситам будувати тунелі й військову інфраструктуру.

У ЦАХАЛ наголошують, що єменські хусити впродовж станніх півтора року діють під іранським керівництвом і отримують від Тегеран гроші, щоб «завдати шкоди Ізраїлю та його союзникам, підірвати регіональний порядок та порушити глобальну свободу судноплавства».

Днями єменські хусити атакували балістичними ракетами Ізраїль, одна з них впала в районі аеропорту Бен-Гуріон. Постраждали шість людей.