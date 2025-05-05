Уперше українські військові приєдналися до лондонської ходи з нагоди Дня перемоги. Ось як це було

Уперше в історії українські військові приєдналися до лондонської ходи з нагоди 80-ї річниці Дня перемоги. На Заході святкують Victory in Europe Day 8 травня на згадку про офіційну капітуляцію нацистської Німеччини у 1945 році та завершення Другої світової війни в Європі.
«Бабель» зібрав яскраві моменти памʼятного дня в Лондоні.
Коли у Міноборони Великої Британії анонсували участь українських військових, то казали, що це єднання символізуватиме глобальну підтримку України та продовження боротьби за свободу проти неспровокованого, незаконного вторгнення Росії.
У параді, зокрема, брали участь українські військові, які проходили навчання у Великій Британії. Вони були разом з майже тисячею британських військовослужбовців з Королівського флоту, Королівської морської піхоти, Британської армії та Королівських повітряних сил.
«У розпал першої повномасштабної війни в Європі з часів Другої світової війни цілком доречно, що українські збройні сили, які зараз воюють на передовій свободи, представлені на заході», — наголосив міністр оборони Джон Гілі.
Королівська родина приєдналися до тисяч людей у Лондоні, щоб спостерігати за військовим парадом і прольотом літаків Королівських ВПС, які дали старт низці заходів до вшанування закінчення Другої світової війни в Європі.
Король Чарльз і королева Камілла дивилися церемонію з королівської ложі разом із принцом Вільям і принцесою Кейт Уельськими та їхніми дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї.
Парад розпочався біля статуї Вінстона Черчилля на Парламентській площі та завершився біля Букінгемського палацу. Коли Біг-Бен пробив полудень, актор Тімоті Сполл урочисто зачитав слова з переможної промови Черчилля, починаючи зі слів: «Мої дорогі друзі, це — ваша година».