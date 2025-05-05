«Гігантський прорахунок». Голова Єврокомісії і президент Франції розкритикували політику Трампа проти університетів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Франції Емманюель Макрон розкритикували кампанію президента США Дональда Трампа проти американської вищої освіти і натомість представили план для залучення іноземних дослідників у ЄС. На нього закладають €500 мільйонів.

Про це передає Politico.

«Роль науки в сучасному світі ставиться під сумнів. Інвестиції у фундаментальні, вільні та відкриті дослідження ставляться під сумнів. Який гігантський прорахунок», — заявила фон дер Ляєн.

На спільному з Макроном виступі в паризькому університеті Сорбонна президентка Єврокомісії оголосила про ініціативу «Оберіть Європу для науки», за якою хочуть «підтримати найкращих і найталановитіших дослідників і вчених з Європи та всього світу».

Емманюель Макрон сказав, що Франція виділить ще €100 мільйонів з програми «Франція-2030», щоб залучити іноземних учених і зробити Європу «безпечною гаванню» для науки.

«Ми не повинні применшувати те, що стоїть на кону сьогодні. Ніхто не міг уявити собі кілька років тому, що одна з найбільших демократій світу скасує дослідницькі програми на тій підставі, що в їхніх програмах є слово «різноманітність», — наголосив Макрон.

Під час заходу деякі спікери критикували Дональда Трампа за його спроби зменшити держфінансування наукових досліджень і бажання позбавити такі університети, як Гарвард, мільярдних дотацій. Причиною стали скарги консерваторів на університети та звинувачення в антисемітизмі. Французький міністр освіти та професор зі Стенфорду назвали це «зворотним шляхом від епохи Просвітництва».

Урсула фон дер Ляєн планує запустити нові закони й стратегії для підтримки інновацій і стартапів у Європі, а також зменшити бюрократію, полегшити доступ до інвестицій і юридично гарантувати свободу наукових досліджень. Тому вона закликає країни ЄС витрачати 3% ВВП на науку до 2030 року. Поки що подібні намагання були безрезультатні.

Президент Франції Емманюель Макрон нещодавно оголошував схожий план — «Обери Францію для науки». Та його розкритикували французькі вчені через низькі зарплати та погані умови в університетах. За словами Макрона, на програму вже подали сотні заявок. Раніше він намагався залучити іноземних дослідників після виходу США з Паризької кліматичної угоди, і зараз каже, що Франція прийняла багатьох видатних кліматичних вчених, чия робота опинилася під загрозою.