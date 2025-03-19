У США заморозили фінансування Університету Пенсильванії, бо той дозволяє трансгендерним спортсменам змагатися з жінками

Адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила федеральне фінансування Університету Пенсильванії на $175 мільйонів через те, що заклад дозволяє трансгендерним спортсменам змагатися в жіночих видах спорту.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Там заявили, що призупинили фінансування «через політику, яка змушує жінок змагатися з чоловіками у спорті».

На початку лютого 2025 року три колишні плавчині Пенсильванського університету подали до суду, стверджуючи, що вони зазнали дискримінації, коли трансгендерний партнер по команді переміг їх на чемпіонаті Ліги Плюща у 2022 році. У позові йшлося, що Гарвардський і Пенсильванський університети, Національна університетська атлетична асоціація та Ліга Плюща порушили федеральний закон, дозволивши «трансгендерному плавцю» Лії Томас змагатися за жіночу команду.

Після вступу на посаду Дональд Трамп підписав виконавчий акт, який забороняє трансгендерним жінкам брати участь у жіночих видах спорту.

Те, що адміністрація Трампа заморозила фінансування Університету Пенсильванії, також свідчить про ескалацію федерального контролю за елітними університетами. Зростає політичний тиск стосовно того, чи вони впораються із заворушеннями в кампусах і звинуваченнями в дискримінації.

Раніше федеральний уряд призупинив фінансування Колумбійського університету на $400 мільйонів через протести у студентському містечку і звинувачення в антисемітизмі з боку єврейських студентів цього навчального закладу в Нью-Йорку.

Адміністрація Трампа пояснила скасування грантів і контрактів тим, що університет нібито не зміг належним чином зреагувати на випадки антисемітських переслідувань на території кампусу і поруч з ним.