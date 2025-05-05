WSJ: Північна Корея відправила до Росії 15 тисяч трудових мігрантів

Північна Корея направила до Росії близько 15 тисяч трудових мігрантів, багато з них, імовірно, в’їхали до країни за студентськими візами.

Такі дані південнокорейська розвідка представила депутатам, повідомляє The Wall Street Journal.

У 2024 році кількість північнокорейців, які в’їхали до Росії, зросла у 12 разів, як порівняти з попереднім роком.

Поки що вони здебільшого зосереджені на Далекому Сході Росії, але лідери російської промисловості та чиновники висловлюють сподівання, що незабаром більше північнокорейських працівників зможуть прибути до великих міст, зокрема до Москви.

WSJ наголошує, що зараз Росія переживає нестачу робочої сили, яка спричинена низькою народжуваністю, великим втратами у війні проти України та виїздом великої кількості громадян за кордон.

Однак навіть із різким зростанням кількості робітників, північнокорейці не зможуть самостійно заповнити дефіцит робочої сили в Росії. Проте режим Кіма може надати суттєву допомогу на Далекому Сході Росії — у регіоні, що межує з Північною Кореєю і який Путін давно розглядає як промислову базу.