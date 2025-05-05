В Україні кількість мільйонерів за рік зросла в півтора рази

Кількість мільйонерів в Україні зросла на 6 600 людей за 2024 рік — з 10 700 до понад 17 тисяч.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Загалом мільйонери задекларували дохід на суму 253,6 млрд грн, а також податки на 8,7 млрд грн.

Один із киян встановив національний рекорд, задекларувавши податкові зобовʼязання на суму 4,6 млрд гривень.

Загалом протягом деклараційної кампанії було подано 170 тисяч декларацій, загальний дохід становив 326 млрд грн.

Найбільші суми задекларували в Києві — 156 млрд грн, Дніпропетровській області — майже 30 млрд грн, Львівській області — 18,2 млрд грн та Київській області — 17,5 млрд грн.

Найбільші суми доходів за категоріями: