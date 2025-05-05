ОАЕ вже цього року введуть в навчальну програму предмет зі штучного інтелекту

Обʼєднані Арабські Емірати вже в цьому навчальному році (2025/2026) введуть штучний інтелект у програми державних навчальних закладів для учнів від дитячого садка до 12 класу. Курс охоплюватиме теми етичної обізнаності, фундаментальних концепцій і застосування в реальному світі.



Про це пише Bloomberg із посиланням на державне інформаційне агентство WAM.



ОАЕ зробила значні інвестиції в центри обробки даних, що використовують для навчання моделей штучного інтелекту. Також країна створила інвестиційний фонд штучного інтелекту — люди, знайомі із цим проєктом, кажуть, що його обсяг може перевищити $100 мільярдів через кілька років.

Минулого року генеральний директор OpenAI Inc. Сем Альтман заявив, що ОАЕ можуть бути світовою «регуляторною пісочницею» для тестування технологій штучного інтелекту, а згодом ініціювати глобальні правила, що обмежують їхнє використання.