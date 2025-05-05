Microsoft закрила Skype — месенджер працював понад 20 років

Застосунок Skype 5 травня офіційно припинив свою роботу. Облікові записи разом з історіями чатів користувачів перенесуть у застосунок Microsoft Teams.
Про це повідомила компанія Microsoft.
Користувачі Skype зможуть перейти на безкоштовну версію Microsoft Teams, яка пропонує більшість ключових функцій Skype — і навіть більше. Достатньо увійти в Microsoft Teams Free з будь-якого підтримуваного пристрою, використовуючи свої облікові дані Skype. Контакти та історія чатів користувачів перенесуться автоматично. Також у застосунку Skype з’явиться повідомлення з пропозицією перенести дані користувача.
Якщо ж користувач не планує користуватися Microsoft Teams Free, то зможе зберегти дані зі Skype.
- Skype — один з найстаріших месенджерів. Його запустила у 2003 році команда естонських розробників за участю колишніх співробітників шведської компанії Tele2 Нікласа Зеннстрема і Януса Фріїса. Microsoft купила месенджер у 2011 році за $8,5 мільярда.
- У 2017 році Microsoft запустила Teams — платформу для спільної роботи, побудовану на основі Skype і покликану конкурувати з такими програмами, як Slack.