Росія атакувала Україну балістичними ракетами й більш як сотнею дронів. Як минула атака

У ніч на 5 травня українська протиповітряна оборона збила 42 російських дрони зі 116. Ще 21 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Крім того, російські війська атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23». Про те, що їх збили, Повітряні сили не повідомляють.

Через російську атаку постраждали Сумщина й Донеччина. Міський голова Конотопу на Сумщині Артем Семеніхін розповів, що місто зазнало комбінованої атаки: крім ракет, росіяни також застосували понад 10 ударних дронів. У результаті обстрілу знищений обʼєкт інфраструктури, однак загиблих чи постраждалих немає.