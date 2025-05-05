Трамп введе 100% мита на іноземні фільми

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна введе 100% мита на фільми, які створюють інші країни та експортують у США.



Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Я уповноважую Міністерство торгівлі й Торговельного представника Сполучених Штатів негайно розпочати процес запровадження 100% тарифу на будь-які фільми, що імпортуються до нашої країни та вироблені в іноземних країнах», — написав американський президент.

Своє рішення він аргументував тим, що кіноіндустрія США помирає «дуже швидкою смертю» — нібито інші країни пропонують стимули, щоб відвернути американських кінематографістів і студії від Сполучених Штатів. Через це, за словами Трампа, Голлівуд та багато інших регіонів США «зазнають руйнувань».

Це узгоджені зусилля інших країн і, отже, загроза національній безпеці. Це, крім решти, ще й меседжі та пропаганда», — резюмував Трамп.

