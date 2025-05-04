Ексгумація в Пужниках. Дослідники знайшли останки понад 30 людей, роботи тривають

На території вже зниклого села Пужники Тернопільської області завершують ексгумаційні роботи на місці поховань польських жертв. Дослідникам вдалося ексгумувати більш як 20 людей і останки понад 30.

Про це розповів заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос.

Серед виявлених останків є останки як жінок, так і чоловіків та дітей. Також під час робіт знайшли інші артефакти — ґудзики, черевики, монети та хрестики. Приблизно за два тижні дослідники завершать польовий етап робіт.

Далі науковці мають відібрати генетичний матеріал, щоб провести порівняльний аналіз і визначити особи загиблих. Остаточне число загиблих встановлять лише після всіх антропологічних досліджень.

Польська база під час ексгумаційних робіт. pap.pl

За словами Наджоса, Польща та Україна домовилися про перепоховання останків загиблих на кладовищі на території села Пужники. За його словами, спільна польсько-українська експедиція працює дуже чітко й злагоджено. Зараз тривають перемовини, щоб створити єдиний звіт за результатами ексгумацій.

Ексгумації в Пужниках почалися 24 квітня 2025 року. Локація, де вони тривають, — це лісиста місцевість на місці колишнього села, де в лютому 1945 року, за різними оцінками, могли загинути 50—120 поляків.

Ці події 1945 року польська сторона називає «Волинською різаниною». Українські фахівці наголошують, що загибель поляків у ніч із 12 на 13 лютого 1945-го не була «етнічною чисткою». Тобто ці події не належать до «Волинської трагедії», тому що історично та географічно ця частина Тернопільщини не належала до Волині.