Сили оборони знищили за добу вже другий російський літак

Сили оборони 3 квітня знищили вже другий російський літак.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«Блискучим було збиття російського військового літака з нашого морського дрона — доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу», — розповів він.
Який саме літак було знищено — президент не уточнив. Але зазначив, що під час атаки були знищені й військові склади.
- Раніше цього ж дня українські військові в Чорному морі з морського дрона Magura збили російський Су-30. Це вперше у світі, коли морський дрон знищив бойовий літак.