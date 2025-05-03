Politico: Рубіо щонайменше пів року поєднуватиме посади держсека і радника з нацбезпеки

Марко Рубіо обійматиме посади держсекретаря і радника з національної безпеки щонайменше протягом шести місяців. Низка високопосадовців у Білому домі хочуть зробити таке поєднання ролей постійним.

Про це пише Politico з посиланням на трьох старших посадовців Адміністрації президента Дональда Трампа.

За словами джерел медіа, Рубіо сам не прагнув цієї ролі, але Трамп і керівниця апарату Білого дому Сюзі Вайлз попросили його взяти на себе «більш повний контроль» над зовнішньополітичним курсом адміністрації.

«Він — класичний командний гравець, готовий узятися за будь-яке завдання, щоб виконати волю президента, навіть якщо воно складне або ризиковане», — зазначив один з посадовців.

Ще один чиновник сказав, що завдання Рубіо полягає в тому, щоб принести стабільність і «переналаштувати» Раду національної безпеки, аби вона повністю відображала бачення президента.

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За словами співрозмовників, одним з головних активів Рубіо є його лояльність. Відтоді як він погодився стати головним дипломатом Трампа, Рубіо відмовився від багатьох своїх попередніх позицій, зокрема від жорсткої підтримки України. Він також став активним захисником суперечливої депортаційної політики Трампа, хоча сам народився в родині емігрантів з Куби.

Спочатку в Білому домі були побоювання щодо обсягу відповідальності, яку передбачає поєднання ролей держсекретаря і радника з нацбезпеки. Єдиною людиною, яка досі обіймала обидві посади одночасно, був Генрі Кіссінджер в адміністраціях Ніксона та Форда. Він був відомий тим, що використовував своє подвійне становище для посилення особистого впливу і став одним з наймогутніших радників президента в історії.

Однак старші співробітники адміністрації Трампа, обмірковуючи цю ідею останніми днями, дійшли висновку, що поєднання цих двох ролей може бути перевагою.

«Одна роль — це координація, збирання фактів і формулювання політики. Інша — це дипломатичне представництво. Я зрозумів, що вони можуть доповнювати одна одну більше, ніж я думав», — сказав посадовець.