Удар РФ по «Охматдиту». У лікарні відзвітували, як відновлюють заклад

У київській дитячій лікарні «Охматдит», яку обстріляли російські війська в липні 2024 року, тривають відновлювальні роботи.
Про це йдеться в повідомленні лікарні.
В «Охматдиті» потребують відбудови адміністративний, лікувально-діагностичний, хірургічний, токсикологічний корпуси та трансформаторна підстанція.
Наразі в лікарні відновили роботу всіх відділень у вцілілих або частково пошкоджених корпусах, провели першочергові протиаварійні роботи для захисту нового корпусу, а також розробили план повного відновлення.
У лікувально-діагностичному корпусі вже виконали першочергові протиаварійні роботи та технічний нагляд; підписали контракт на розробку проєктної документації. У першій половині травня лікарня оголосить про процедуру закупівлі на капітальні ремонтні роботи.
У хірургічному корпусі після обстрілу провели технічне обстеження, розробили медичне завдання та медичну програму, затвердити звіт з оцінки завданих збитків.
У токсикологічному корпусі, який є пам’яткою архітектури, оголосили процедуру закупівлі на проведення консерваційних робіт. Початок робіт запланований на травень 2025 року.
В адміністративному корпусі, який теж є памʼяткою архітектури, розробили науково-проєктну документацію. Оголошення про процедуру закупівлі будівельних робіт з консервації корпусу заплановано на травень 2025.
Для відбудови трансформаторної підстанції підписали контракт з «Укренерго» на розробку проєктно-кошторисної документації, а обладнання для відновлення об’єкта вже доставили до лікарні. Далі керівництво «Охматдиту» оголосить тендер на проведення робіт з будівництва трансформаторної підстанції з нуля.
Чому відбудова «Охматдиту» відбувається так довго
У лікарні пояснили, що серед причин такої повільної відбудови:
- відповідність державним будівельним нормам і технічним стандартам є обовʼязковою;
- проведення капітального ремонту неможливе без розробки та затвердження проєктної документації;
- багатоетапність проєктів — кожен обʼєкт проходить через передпроєктне обстеження, розробку проєктної документації, експертизу, проведення тендеру, будівельні роботи тощо;
- «Охматдит» має найвищу категорію складності будівництва, що передбачає багаторівневий контроль безпеки;
- лікарня продовжує працювати, тому відновлення вимагає спеціальної логістики, а будівельні роботи мають бути виконані так, аби не заважати наданню медичної допомоги;
- усі процедури відбуваються через публічні тендери;
- відбувається контроль усіх етапів;
- проєктна документація обовʼязково проходить державну експертизу для перевірки відповідності всім нормам і стандартам безпеки.
Що передувало
«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще кілька.
Українські правоохоронці в листопаді 2024 року оголосили підозру російському генерал-лейтенанту Сергію Кобилашу, який віддав наказ обстріляти «Охматдит».