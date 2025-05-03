Удар РФ по «Охматдиту». У лікарні відзвітували, як відновлюють заклад

У київській дитячій лікарні «Охматдит», яку обстріляли російські війська в липні 2024 року, тривають відновлювальні роботи.

Про це йдеться в повідомленні лікарні.

В «Охматдиті» потребують відбудови адміністративний, лікувально-діагностичний, хірургічний, токсикологічний корпуси та трансформаторна підстанція.

Наразі в лікарні відновили роботу всіх відділень у вцілілих або частково пошкоджених корпусах, провели першочергові протиаварійні роботи для захисту нового корпусу, а також розробили план повного відновлення.

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У лікувально-діагностичному корпусі вже виконали першочергові протиаварійні роботи та технічний нагляд; підписали контракт на розробку проєктної документації. У першій половині травня лікарня оголосить про процедуру закупівлі на капітальні ремонтні роботи.

У хірургічному корпусі після обстрілу провели технічне обстеження, розробили медичне завдання та медичну програму, затвердити звіт з оцінки завданих збитків.

У токсикологічному корпусі, який є пам’яткою архітектури, оголосили процедуру закупівлі на проведення консерваційних робіт. Початок робіт запланований на травень 2025 року.

В адміністративному корпусі, який теж є памʼяткою архітектури, розробили науково-проєктну документацію. Оголошення про процедуру закупівлі будівельних робіт з консервації корпусу заплановано на травень 2025.

Для відбудови трансформаторної підстанції підписали контракт з «Укренерго» на розробку проєктно-кошторисної документації, а обладнання для відновлення об’єкта вже доставили до лікарні. Далі керівництво «Охматдиту» оголосить тендер на проведення робіт з будівництва трансформаторної підстанції з нуля.

Чому відбудова «Охматдиту» відбувається так довго

У лікарні пояснили, що серед причин такої повільної відбудови:

відповідність державним будівельним нормам і технічним стандартам є обовʼязковою;

проведення капітального ремонту неможливе без розробки та затвердження проєктної документації;

багатоетапність проєктів — кожен обʼєкт проходить через передпроєктне обстеження, розробку проєктної документації, експертизу, проведення тендеру, будівельні роботи тощо;

«Охматдит» має найвищу категорію складності будівництва, що передбачає багаторівневий контроль безпеки;

лікарня продовжує працювати, тому відновлення вимагає спеціальної логістики, а будівельні роботи мають бути виконані так, аби не заважати наданню медичної допомоги;

усі процедури відбуваються через публічні тендери;

відбувається контроль усіх етапів;

проєктна документація обовʼязково проходить державну експертизу для перевірки відповідності всім нормам і стандартам безпеки.

Що передувало

«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще кілька.

Українські правоохоронці в листопаді 2024 року оголосили підозру російському генерал-лейтенанту Сергію Кобилашу, який віддав наказ обстріляти «Охматдит».