Обʼєднані Арабські Емірати пережили найспекотніший квітень — у середньому було +42,6 °C

Обʼєднані Арабські Емірати пережили найспекотніший квітень за всю історію спостережень — середньодобова температура становила +42,6 °C.

Про це передає Arab News.

Країну охопила сильна спека. Метеоролог Ахмед Хабіб пояснив, що причина — потужний потік гарячого повітря з пустелі. В еміраті Фуджейра 27 квітня температура сягнула +46,6 °C — це другий найвищий показник у квітні за всю історію спостережень в ОАЕ.

Така аномальна спека — повна протилежність квітню 2024 року, коли у країні пройшли найсильніші за 75 років зливи. Тоді загинули чотири людини, а Дубай майже паралізувало.

Науковці з мережі World Weather Attribution вважають, що глобальне потепління суттєво вплинуло на масштаб торішньої негоди.