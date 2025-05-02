Уряд затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати $3 млрд доходів із заморожених активів РФ

Український уряд затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати приблизно $3 мільярди в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Про це написав премʼєр Денис Шмигаль.

Ці кошти будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів та спрямовані на пріоритетні видатки бюджету, відбудову і розвиток України. Загалом у межах цього механізму Україна залучить $50 мільярдів.

Раніше цього ж дня Reuters писав, що депозитарій Euroclear планує конфіскувати та перерозподілити приблзно €3 мільярди з російських коштів, заморожених у компанії.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

23 жовтня Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

А 26 жовтня країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Гроші передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.