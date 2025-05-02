Блекауту в Іспанії передували кілька збоїв в енергосистемі

В Іспанії сталось кілька збоїв в електропостачанні напередодні масового блекауту, а представники галузі неодноразово попереджали про нестабільність енергомережі.

Про це пише Reuters.

Зокрема, 22 квітня відключення електроенергії порушило роботу залізничних сигналів і зупинило щонайменше 10 швидкісних поїздів поблизу Мадриду. Міністр транспорту Оскар Пуенте заявив, що надмірна напруга в енергомережі спричинила відключення для захисту підстанцій.

У той самий день нафтопереробний завод компанії Repsol у Картахені зіткнувся з перебоями в роботі через проблеми з електропостачанням.

За словами Антоніо Туріеля, провідного дослідника Іспанської національної ради з досліджень, у мережі спостерігалася значна нестабільність упродовж кількох днів до відключення.

Експерти галузі стверджують, що незалежно від причини, масове відключення електроенергії та попередні менші інциденти свідчать про те, що іспанська енергомережа стикається з проблемами на тлі буму відновлюваних джерел енергії.

Надлишок енергопостачання може порушити роботу енергомереж так само, як і дефіцит, і оператори мережі повинні підтримувати баланс. Водночас премʼєр-міністр Педро Санчес та голова оператора енергомережі REE Беатріс Корредор заявили, що рекордні рівні відновлюваної енергії не є причиною відключення електроенергії.

Що сталося

Масове відключення електроенергії в Іспанії та Португалії сталося вдень 28 квітня. У роботі залізничного транспорту стався збій, сотні авіарейсів скасували, магазини й лікарні призупинили свою роботу. В обох країнах суттєво впав інтернет-трафік — на 90% у Португалії та на 80% в Іспанії.

На кілька годин життя призупинилося: готівка замінила карткові розрахунки, поліція регулювала рух жестами, а магазини, супермаркети й ресторани зачинялися. Пожежники Мадриду в понеділок 174 рази рятували людей з ліфтів, а деякі покупці запасалися товарами тривалого зберігання.

При цьому найгірших сценаріїв вдалося уникнути: ядерні обʼєкти Іспанії працювали безпечно, а лікарні перейшли на резервні генератори.

Станом на ранок 29 квітня в Іспанії та Португалії майже повністю відновили постачання електроенергії.