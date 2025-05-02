Трамп скорочує фінансування двох найбільших суспільних мовників США. Причини

Президент США Дональд Трамп скасовує фінансування двох найбільших суспільних мовників країни: Національного громадського радіо (NPR) та Служби суспільного мовлення (PBS). Усе тому, що вони нібито не висвітлюють громадянам поточні події справедливо, точно та неупереджено.

Про це йдеться в указі на сайті Білого дому.



Національне громадське радіо (NPR) та Служба суспільного мовлення (PBS) отримують кошти платників податків через Корпорацію суспільного мовлення (CPB). За словами президента, в умовах сучасного медіаринку, де існує безліч новинних можливостей, державна підтримка таких організацій є застарілою і шкодить журналістській незалежності.

Жоден медіаорган не має конституційного права на державні субсидії, і уряд має право вирішувати, які напрямки фінансувати. Статут Комісії з питань громадського мовлення (CPB) закріплює принципи неупередженості: CPB не може підтримувати жодну політичну партію.

Однак CPB не дотримується цих принципів, коли субсидує NPR і PBS. Не важливо, які ідеї пропагують ці організації. Важливо те, що вони не забезпечують громадянам точне, чесне та неупереджене висвітлення подій.

Рада CPB повинна припинити будь-яке фінансування NPR і PBS, в тому числі через інші організації, які отримують гроші від федерального бюджету. Для цього до 30 червня 2025 року рада повинна змінити правила, щоб заборонити будь-яке фінансування цих медіа. Вони також повинні вжити всіх заходів, щоб зменшити або повністю припинити підтримку NPR і PBS.

Також всі інші урядові агентства мають припинити будь-яке фінансування NPR і PBS, наскільки це дозволяє закон.

Керівники всіх агентств повинні перевірити, чи залишилися невикористані гроші або контракти з NPR і PBS, і перевірити, чи виконують вони умови цих контрактів. Якщо буде виявлено, що умови не виконуються, керівник агентства повинен вжити відповідних заходів.

Міністр охорони здоров’я та соціальних служб має перевірити, чи дотримуються NPR і PBS вимог щодо недискримінації за ознаками раси, релігії, статі та інших. Якщо є порушення, міністр має їх виправити.

В документі йдеться: якщо суд скасує якусь частину цього указу, решта положень залишиться чинними. Указ не змінює повноважень інших відомств і виконується лише в межах чинного законодавства та наявного фінансування. Він також не дає нікому права подавати позови чи вимагати чогось від уряду, зазначили в Білому домі.

Що передувало

Корпорація суспільного мовлення (CPB) 28 квітня подала позов проти Дональда Трампа та кількох високопосадовців його адміністрації, оскаржуючи спроби звільнити трьох членів ради директорів CPB.

У лютому 2025 року NPR захищала свою редакційну незалежність після того, як конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Грін закликала генеральних директорів NPR та PBS виступити на слуханнях підкомітету DOGE, щоб розглянути звинувачення в «системній упередженості» в контенті радіо- та телекомпаній, що отримують федеральне фінансування.

У квітні 2025 року Bloomberg писало, що уряд США пропонує скоротити на понад $9 мільярдів витрати на PBS, NPR та іноземну допомогу в межах нового бюджету. Це скорочення, яке називається «пакет скасування», має на меті зменшити витрати, на рівні, який встановив Департамент ефективності уряду (DOGE).

Трамп і закриття медіа

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ про скорочення діяльності семи державних агентств, серед яких USAGM. Воно завідує іноземним мовленням і курує, зокрема, «Голос Америки», «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода». За цим послідувало повідомлення про припинення дії схваленого Конгресом США гранту, що фінансує діяльність цих медіа.

Усіх співробітників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку. Після цього співробітники «Голосу Америки» подали до суду проти Агентства США з глобальних медіа. Вони заявили, що закриття медіа, які фінансує уряд США, порушує право на свободу слова та журналістську роботу, яке гарантує американська Конституція. У середині квітня суд у США зобовʼязав адміністрацію Трампа відновити роботу «Голосу Америки».

Раніше американський мільярдер і очільник нового департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск закликав закрити медіа «Радіо Свобода» і «Голос Америки». Тоді він казав, що ніхто не слухає «Радіо Свобода» і «Голос Америки», і називав ці медіа «божевільними лівими радикалами, які розмовляють самі з собою, спалюючи $1 мільярд на рік грошей платників податків США». Уряд США історично подавав «Голос Америки» як противагу іноземній пропаганді та модель вільного, чесного, правдивого висвітлення новин.



