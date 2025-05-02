Кіберфахівці ГУР атакували сервери провайдерів РФ — тисячі користувачів без доступу до мережі

Українські кіберфахівці «поклали» сервери великих російських інтернет-провайдерів.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в розвідці.

Відомо, що в період з 30 квітня до 2 травня російські медіа й соцмережі рясніли скаргами користувачів, які не могли скористатися послугами провайдерів — клієнтів без доступу до мережі тисячі.

Працівники Головного управління розвідки Міноборони України атакували, зокрема, компанію «СібСєті». DDoS-атака перевантажила й тимчасово вивела з ладу сервери чотирьох сибірських філій провайдера — у Новосибірську, Новокузнецьку, Кемерово та Красноярську.

Інтернет-провайдери підтвердили масштабну DDoS-атаку, повідомили про збої в роботі «особистого кабінету» та мобільного застосунку «Мої Сібсєті» й закликали клієнтів утриматися від звернень на гарячу лінію, аби не перевантажувати телефонний звʼязок.