Міноборони зробило перший крок для обʼєднання двох своїх закупівельних агенцій після кінця воєнного стану

Міноборони України створило комісію з реорганізації Державного оператора тилу в рамках підготовки для обʼєднання з Агенцією оборонних закупівель. Комісію очолить директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Після завершення воєнного стану Міноборони хоче обʼєднати АОЗ і ДОТ. Це зроблять для того, щоб зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління та посилити швидкість забезпечення війська. Створена комісія з реорганізації працюватиме на базі АОЗ.

«Синхронізуємо підходи. Адаптуємо законодавство. Готуємо нову модель роботи. Щоб одразу після перемоги перейти до максимально ефективної системи тилового забезпечення», — заявив Умєров.

Запущений у грудні 2023 року Державний оператор тилу — ключовий елемент реформи оборонних закупівель. Умєров каже, що ДОТ за час роботи зекономив понад 26 мільярдів гривень, залучив нових постачальників і запустив сучасні ІТ-системи DOT-Chain.