Міноборони зробило перший крок для обʼєднання двох своїх закупівельних агенцій після кінця воєнного стану

Міноборони України створило комісію з реорганізації Державного оператора тилу в рамках підготовки для обʼєднання з Агенцією оборонних закупівель. Комісію очолить директор АОЗ Арсен Жумаділов.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Після завершення воєнного стану Міноборони хоче обʼєднати АОЗ і ДОТ. Це зроблять для того, щоб зменшити дублювання функцій, оптимізувати управління та посилити швидкість забезпечення війська. Створена комісія з реорганізації працюватиме на базі АОЗ.
«Синхронізуємо підходи. Адаптуємо законодавство. Готуємо нову модель роботи. Щоб одразу після перемоги перейти до максимально ефективної системи тилового забезпечення», — заявив Умєров.
Запущений у грудні 2023 року Державний оператор тилу — ключовий елемент реформи оборонних закупівель. Умєров каже, що ДОТ за час роботи зекономив понад 26 мільярдів гривень, залучив нових постачальників і запустив сучасні ІТ-системи DOT-Chain.
- Ще у вересні 2024 року міністр оборони України Рустем Умєров анонсував створення обʼєднаного агентства з АОЗ і ДОТ. Представництво НАТО в Україні у відповідь нагадало, що рекомендувало відокремити ці дві агенції Міноборони «принаймні у воєнний час».