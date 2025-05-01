На Дніпропетровщині нова система оповіщення про тривогу. Що змінилося

Починаючи з 1 травня у Дніпропетровській області змінили систему подання сигналу про повітряну тривогу.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Він розповів, що тепер система оповіщення буде зональною. Це означає, що коли небезпека є лише для певного району, саме там оголошуватимуть тривогу. Для решти ж регіону тривогу не передаватимуть.

«Це позитивно вплине на освітній процес. Адже щоразу, коли лунає сирена, діти переривають навчання і переходять у безпечне місце. Сприятиме нововведення і роботі бізнесу та державних установ», — каже Лисак.

Локальний підхід відпрацьовуватимуть поки що в тестовому режимі. Посадовець наголосив, що в будь-якому разі необхідно реагувати на повідомлення про загрозу, якщо лунає тривога.