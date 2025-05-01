WSJ: Tesla шукає нового гендиректора на заміну Ілону Маску. Бізнесмен і компанія спростовують

Рада директорів Tesla шукає нового генерального директора, який замінить на цій посаді мільярдера Ілона Маска.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, члени ради директорів уже звернулися до кількох компаній із пошуку керівників. Приблизно в той самий час керівництво Tesla зустрілося з Маском. Його попросили приділяти більше часу роботі в компанії, а також публічно заявити про це. За даними WSJ, Маск не заперечував.

У керівництві Tesla задумалися про заміну Маска близько місяця тому — на тлі падіння акцій Tesla і невдоволення інвесторів тим, що Маск багато часу приділяє роботі в Білому домі. Зараз Маск — один із оточення президента США Дональда Трампа, він керує Департаментом ефективності уряду (DOGE). Ця структура за півтора року має підвищити ефективність роботи американського уряду. Але сам Маск працює в Білому домі на умовах спеціального державного службовця і може виконувати свої обовʼязки не більше ніж 130 днів на рік. За законом, він має залишити посаду глави DOGE до 30 травня 2025 року.

Люди, знайомі з ситуацією, кажуть, що рада директорів Tesla зараз зосередилася на великій компанії, яка займається пошуком керівників, аби знайти потенційного наступника Ілона Маска. Проте незрозуміло, на якому це етапі зараз і чи Маск узагалі знає про ці обговорення (він сам є членом ради). Також невідомо, чи якось вплинула його нещодавня обіцянка більше часу присвячувати Tesla на плани змінити його.

30 квітня на засіданні Кабінету міністрів Трамп подякував Маску за його роботу в уряді: «Ви знаєте, що вас запрошують залишатися тут стільки, скільки ви хочете. Думаю, він [Маск] хоче повернутися додому до своїх машин».

У квітні Tesla відзвітувала про падіння прибутку в І кварталі 2025 року. Компанія повідомила, що в перші три місяці поточного року заробила $409 мільйонів — це на 71% менше за показники того ж періоду 2024-го. Водночас Tesla визнала, що серед іншого продажам компанії шкодить робота Маска на посаді голови DOGE. Після цього Маск обіцяв проводити менше часу у Вашингтоні.

У Tesla назвали «помилковим» і «абсолютною неправдою» повідомлення про те, що компанія звʼязалася з рекрутинговими агентствами для пошуку нового гендиректора. У заяві наголосили, що рада директорів Tesla упевнена у здатності Маска «продовжувати реалізацію захоплюючого плану зростання» компанії. Сам Маск назвав статтю WSJ «навмисне неправдивою», а саме видання таким, що «дискредитує журналістику».