Україна отримає від Люксембургу по €10 млн на енергетику та оборонний сектор

Україна отримає від Люксембургу по €10 мільйонів на оборонний сектор на Фонд енергетичної підтримки. Країна надасть іще €1 мільйон для Фундації першої леді Олени Зеленської для психологічної підтримки молодого покоління України, яке дорослішає в умовах війни.

Про це стало відомо зі спільної пресконференції міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з міністрами закордонних справ і оборони Люксембургу Ксав’є Беттелем та Юріко Бакес, передає Інтерфакс-Україна.

За словами міністерки оборони Люксембургу Юріко Бакес, на 2025 рік запланували закупівлю боєприпасів — частину з них уже доставили, інші надійдуть пізніше. Закуповуватимуть й інше військове обладнання, зокрема тактичні машини і дрони.

«Ми також бачили неймовірне виробництво дронів тут, тому й у цьому напрямі ми намагаємося розвиватися, крім підтримки в рамках багатосторонньої взаємодії (наприклад, у межах Коаліції дронів), щоб підтримати її, надати обладнання Україні, а також забезпечити додаткову підтримку через різні коаліції, які я згадувала раніше», — заявила вона.

Юріко Бакес каже, що цього року в бюджеті Люксембургу вперше передбачили окрему статтю для України — подібного немає для жодної іншої країни. У межах цієї статті заклали щонайменше €80 мільйонів на військову допомогу.

«Це надзвичайно важливо для нас, тому ми зараз в уряді також обговорюємо, як збільшити наші військові витрати, інвестиції в оборону, і я впевнена, що значна частина цього також буде спрямована в найближчому майбутньому на підтримку України», — резюмувала посадовиця.