Вікіпедія хоче використовувати ШІ, але не замінятиме ним людей в команді

Вікіпедія 30 квітня представила свою нову стратегію впровадження штучного інтелекту впродовж наступних трьох років — план не передбачає заміни редакторів і волонтерів технологіями.

Про це повідомляє медіа TechCrunch.

Онлайн-енциклопедія використовуватиме ШІ, щоб полегшити роботу людей, йдеться в матеріалі. Нові інструменти дозволять редакторам і модераторам працювати, «не переймаючись технічною стороною».

Наприклад, за допомогою технологій організація хоче автоматизувати рутинні завдання. Штучний інтелект пришвидшить переклад і покращить доступність інформації на Вікіпедії, даючи редакторам більше часу для обговорення, узгодження, створення, змін або оновлення статей. Інновації також допоможуть адаптуватися новим членам команди.

«Ми будемо керуватися нашими давніми цінностями, принципами й політиками, як-от конфіденційність і права людини. Ми зосередимося на людиноцентричному підході, надаватимемо перевагу відкритому коду ШІ. Зробимо ставку на прозорість, а також візьмемо до уваги складність багатомовності, яка є фундаментальною частиною Вікіпедії», — каже директор з машинного навчання у Wikimedia Foundation Кріс Олбон.

Він зазначив, що підтримка бази знань Вікіпедії стає ще важливішою у світі, де генеративний штучний інтелект може помилятися і вигадувати відповіді.