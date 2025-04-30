У Швейцарії з 15 травня заборонять діяльність ХАМАС

З 15 травня набуде чинності нове швейцарське законодавство, що забороняє діяльність ХАМАС і пов’язаних з ним організацій.

Про це пише Reuters.

Закон має на меті не допустити використання Швейцарії як безпечного прихистку для палестинських бойових угруповань.

Швейцарський парламент схвалив його у грудні минулого року. Він надає швейцарській владі «необхідні інструменти для протидії діяльності ХАМАС або підтримці цієї організації у Швейцарії», зазначили в уряді.

Цей закон передбачає запровадження превентивних поліцейських заходів, таких як заборони на в’їзд або депортації, а також ускладнює для ХАМАС використання Швейцарії як фінансового центру для своєї діяльності.

Закон ухвалили у звʼязку з нападом ХАМАСу на Ізраїль, унаслідок якого загинули 1 200 людей, а ще 250 опинились в заручниках. Палестинська сторона стверджує, що наступ Ізраїлю у відповідь на цю атаку призвів до загибелі понад 52 тисяч людей.