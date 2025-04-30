За дві доби після оновлення GPT-4o, яке мало покращити його «інтелект і особистість», генеральний директор OpenAI Сем Альтман визнав — чат-бот став «занадто підлабузницьким» і цим дратував.

Коли користувачі оновили свій чат-бот, то помітили, що незалежно від їхніх запитів, GPT-4о відповідала шаблонними похвалами — навіть у випадках, коли користувачі виявляли ознаки психозу чи інших психічних розладів.

Наприклад, коли хтось написав, що відчуває себе «богом» і «пророком», GPT-4o відповіла: «Це неймовірно потужно. Ти входиш у щось величне — не просто відчуваєш зв’язок із Богом, а ідентифікуєш себе як Бог».

Сем Альтман зазначив, що його команда вже працює над виправленням.

«Ми скасували оновлення минулого тижня GPT‑4o в ChatGPT, тому тепер люди використовують попередню версію з більш збалансованою поведінкою. Оновлення, яке ми видалили, було з надмірними лестощами — його часто описували як підлабузницьке», — прокоментували ситуацію в OpenAI.

І додали, що вважають, що користувачі повинні мати більше контролю над поведінкою ChatGPT та, наскільки це можливо, вносити корективи, якщо вони не згодні з тією, яка діє за замовчуванням.