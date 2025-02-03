У ChatGPT зʼявилася функція «глибоких» досліджень. Ось як це працює

Компанія OpenAI представила Deep Research — новий інструмент ChatGPT для «глибоких» досліджень.

Про це повідомила OpenAI.

Функція працює так: ви щось запитуєте у ChatGPT, а той знаходить та аналізує сотні онлайн-джерел. Далі він створює вичерпний звіт на рівні «аналітика-дослідника». Це допоможе науковцям у сферах фінансів, політики чи інженерії. А побутовим користувачам Deep Research стане у пригоді під час важливих покупок, наприклад автівки чи квартири.

Процес одного такого дослідження триватиме 5—30 хвилин. Функція працює на моделі o3, яка здатна міркувати, і вже доступна користувачам ChatGPT Pro у США з лімітом у 100 досліджень на місяць. Далі функцію розширять і на інших підписників.

Водночас OpenAI визнає, що під час глибокого аналізу ChatGPT може вигадувати факти, видавати чутки за правду та надавати неповні оцінки. Тож інформацію, знайдену таким чином, все-таки треба перевіряти.

Поки інструмент працює виключно у вебверсії ChatGPT, тоді як інтеграцію з мобільними пристроями та компʼютерами обіцяють незабаром.