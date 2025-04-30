В Україні оновлять ветеранську політику. Що зміниться

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11007, який передбачає формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфері і створює підґрунтя для системної ветеранської політики.
Про це йдеться у картці законопроєкту.
Закон має визначити чіткі принципи внутрішньої політики України стосовно ветеранів, а також їхніх родин. Нова ветеранська політика охоплюватиме вшанування пам’яті ветеранів, збереження і поширення історій про військову доблесть, залучення ветеранів до патріотичного виховання молоді, допомогу з переходом від військової служби до цивільного життя, створення умов для розвитку ветеранів, гарантії їхніх прав і інтересів.
Ось головні зміни, які вносить закон:
- створення єдиної державної системи обліку ветеранів, щоб краще розуміти й задовольняти їхні потреби;
- гарантований доступ ветеранів і їхніх родин до якісної медицини, освіти, роботи й соцзахисту;
- надання допомоги у лікуванні посттравматичного стресу, боротьбі з залежностями, а також підтримка занять спортом;
- визнання важливого внеску ветеранів у захист і збереження незалежності України;
- заборона будь-якої дискримінації ветеранів та подолання упереджень стосовно їх повернення до мирного життя;
- розвиток поваги до ветеранів і збереження пам’яті про полеглих.
У пояснювальній записці зазначають, що зараз в Україні близько 900 тисяч ветеранів, а після війни їх буде до 4 мільйонів разом із родинами.