Трамп помʼякшив мита на авто й досяг першої торговельної угоди

Президент США Дональд Трамп підписав два укази, спрямовані на пом’якшення наслідків введених ним мит на автомобілі — через надання податкових пільг і послаблення інших зборів на матеріали. А його торговельна команда оголосила про першу угоду з іноземним торговельним партнером.
Про це пише Reuters.
Ці кроки частково заспокоїли інвесторів, стурбованих непередбачуваною торговельною політикою Трампа. Напередодні він відвідав Мічиган, колиску американської автомобільної промисловості, всього за кілька днів до того, як набрав чинності новий пакет 25% імпортних мит на автомобільні компоненти.
У межах чергового часткового відступу від жорсткої тарифної політики Трамп погодився надати автовиробникам два роки для збільшення частки вітчизняних компонентів у транспортних засобах, які збирають на території США.
Це рішення дозволить їм компенсувати мита на імпортні автозапчастини, що використовуються при складанні авто в США, у розмірі до 3,75% від рекомендованої виробником роздрібної ціни автомобіля — до квітня 2026 року, та до 2,5% від обсягів виробництва в США — до 30 квітня 2027 року.
У Білому домі зазначили, що зміни не стосуються вже чинних 25% мит, запроваджених минулого місяця на 8 мільйонів автомобілів, які США щороку імпортують.
Група Autos Drive America, що представляє Toyota, Volkswagen, Hyundai та ще дев’ять іноземних автовиробників, заявила, що указ Трампа справді надав певне полегшення, «але необхідно зробити більше, щоб дати потужний імпульс американській автоіндустрії».
Тим часом міністр торгівлі США Говард Латнік повідомив, що він досяг угоди з однією іноземною державою, яка має назавжди послабити «взаємні» тарифи, що їх планує запровадити Трамп. Латнік відмовився назвати країну, заявивши, що угода очікує схвалення на місцевому рівні.
«У мене є угода, але мені потрібно дочекатися її схвалення їхнім премʼєр-міністром та парламентом», — сказав він.
- 2 квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.
- Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. А в середині квітня Трамп погрожував ввести для Китаю мита у 245%.
- З 3 квітня імпорт автомобілів до США обкладається митом у розмірі 25% на додаток до попереднього збору в 2,5%. З травня 150 категорій автозапчастин також мали обкладатися додатковим митом.