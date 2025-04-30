СБУ вдарила дронами по російському оборонному заводу — там пожежа

Дрони СБУ вдарили по Муромському приладобудівному заводу (Владимирська область РФ), який працює на флот та авіацію Росії.

Про це повідомили джерела «Бабеля».

Атака сталась у ніч проти 30 квітня. Завод, який був під ударом, спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації РФ.

На заводі пролунало пʼять вибухів, постраждали дві будівлі, розпочалася пожежа.

Муромський приладобудівний завод перебуває під санкціями України та ЄС, оскільки відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України.