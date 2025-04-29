Суд скасував дозвіл на будівництво ЖК на Осокорках у Києві — активісти роками закликають створити там екопарк

Волинський окружний адміністративний суд скасував дозвіл на будівництво житлового комплексу Н2О на Осокорках у Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляється в судовому реєстрі, деталі розповіли також у громадській організації «Екопарк Осокорки».

Ця справа розглядається вже по другому колу: Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову, Шостий апеляційний адміністративний суд скасував його рішення, а Верховний суд скасував обидва рішення та направив справу на новий розгляд.

До Волинського суду вона потрапила через автоматичний розподіл після розформування у 2022 році Окружного адміністративного суду Києва.

Позов подали активісти «Екопарку Осокорки». Вони аргументували його тим, що будівництво почалося з порушенням законодавства: ділянка розташовується у зоні охоронюваного ландшафту, проєкт будівництва не відповідає Генплану Києва до 2020 року, де ця територія визначена як паркова зона загального користування, а також не була проведена оцінка впливу будівництва на довкілля.

Суд задовольнив позов і скасував дозвіл на проведення будівельних робіт, виданий ТОВ «Контактбудсервіс» та ТОВ «Будеволюція». Рішення ще можуть оскаржити в апеляції.