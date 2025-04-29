Кабмін призначив нових заступників міністра оборони Умєрова. Ось хто вони

Кабінет міністрів України призначив нових заступників міністра оборони Рустема Умєрова.
Першим заступником Умєрова призначили Сергія Боєва, який до цього був заступником міністра оборони з питань міжнародної взаємодії та партнерств. Він координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра, щоб забезпечити єдиний курс — від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури українського війська.
Умєров зазначає, що досвід Боєва у міжнародних відносинах, зокрема у гарантуванні безпекової допомоги для України, є важливим на тлі нинішньої геополітичної ситуації.
Міністр оборони каже, що головне завдання Боєва — задовольнити нагальні потреби армії тут і зараз, а ще спільно з колегами розбудувати модель Future Force — Сил оборони майбутнього, що створюються єдиним фронтом Міністерством оборони та Генеральним штабом.
«Пріоритет Сергія Боєва — розвиток міжнародних партнерств, фінансування та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, а також створення спільних підприємств із міжнародними партнерами. Це дозволить не лише зміцнити нашу обороноздатність, але й активно розвивати власні спроможності», — зазначив Умєров.
Заступником міністра оборони з питань логістики та закупівель призначили генерал-лейтенанта Миколу Шевцова. Умєров називає його «одним із найкомпетентніших фахівців у цій сфері».
Раніше Шевцов очолював Головне управління логістики Генерального штабу Збройних сил України. Міністр оборони зазначає, що завдяки зусиллям Шевцова вдалося налагодити ефективні механізми постачання та забезпечення військ на фронті. Його головне завдання у новій ролі — подальша реформа закупівель та постійна робота з ринком та виробниками.
Разом із Агенцією оборонних закупівель та Державним оператором тилу Шевцов працюватиме над скороченням часу на забезпечення військових, максимально спрощуючи бюрократичні процедури та цифровізуючи процеси.
«Важливим завданням є також постійний зворотний звʼязок від наших військових на фронті, щоб ми могли оперативно коригувати потреби та прискорювати процес постачання», — зазначив Умєров.
Олександра Козенка призначили заступником міністра оборони. На новій посаді він відповідатиме за розвиток спроможностей авіації.
З листопада 2023 року Козенко обіймав посаду радника міністра оборони України і відповідав за розвиток державної авіації. Він працював у сфері цивільної авіації, обіймав керівні посади у низці українських та міжнародних компаній, заснував і володів кількома бізнесами. У 2020–2023 роках працював радником керівника Офісу президента України.
Водночас Сергій Мельник завершив роботу на посаді заступника міністра оборони. Він продовжить працювати на іншому напрямку, на якому саме — Умєров не уточнив.
«Серед вагомих здобутків — впровадження “пакунка пораненого” та адаптивного одягу, відновлення мережі госпіталів, запуск Служби супроводу військовослужбовців та їхніх родин, створення рекрутингової мережі, а також отримання Україною асоційованого членства у найбільшій у світі організації офіцерів резерву країн НАТО», — зазначив Умєров.
Умєров пояснив нові призначення «зміцненням обороноздатності України». Заступники міністра мають забезпечити більшу оперативність та ефективність у роботі Міноборони, а також створити умови для більш глибокої інтеграції з міжнародними партнерами.