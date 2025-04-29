У ДПСУ показали боєприпаси, які постачають ЗСУ за контрактом на 23 млрд грн — раніше Службу звинувачували в неефективній витраті цих грошей

Державна прикордонна служба України показала чергову партію боєприпасів для фронту, закуплених за контрактом на 23 млрд грн.

На опублікованих фото — снаряди калібру 152 мм та 122 мм, снаряди до реактивних систем залпового вогню та міни 120 калібру.

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Речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі «Бабелю» зазначив, що Прикордонна служба продовжує роботу в рамках делегованих повноважень на закупівлю боєприпасів для підрозділів ЗСУ на суму 23 млрд грн.

«Як ми вже повідомляли, оплату за контрактами здійснено в кінці грудня 2024 року, а терміни поставок передбачені продовж року. Однак це не означає, що всі товари надійдуть на кінець року. Постачання вже йде, а постачальник — компанія PHU Lechmar, яку окремі критики намагаються видати за прокладку, а реалізацію цих коштів — за розпил бабла, дотримується визначених графіків», — наголосив він.

Демченко підкреслив, що чергова партія із закупівлі на 23 млрд грн вже в Україні і її вже передали українським військовим. Джерела «Бабеля» кажуть, що перші поставки в межах цього контракту почали прибувати в Україну з початку березня.