Сергій Корецький став новим головою правління «Нафтогазу». Що про нього відомо

Наглядова рада компанії «Нафтогаз України» обрала Сергія Корецького новим головою правління. Він обійме посаду вже 14 травня.

Про це повідомила наглядова рада «Нафтогазу».

Із 2022 року Корецький очолював компанії «Укрнафта» та «Укртатнафта» як голова правління. До цього він був генеральним директором мережі заправок WOG, обіймав керівні посади у Continuum Group та Idealist Coffee Co.

«Перед тим як зробити вибір, ми оцінили та провели співбесіди з багатьма кваліфікованими кандидатами як з України, так і з-за кордону. Переконані, що, поєднавши успішний досвід як у державному, так і у приватному секторі, Сергій Корецький надзвичайно ефективно керуватиме «Нафтогазом України», — зазначили у компанії.

У наглядовій раді зазначили, що Корецький має «одностайну підтримку та сприяння».