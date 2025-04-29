Росіяни вночі атакували Україну дронами. Є жертви та постраждалі

У ніч на 29 квітня російські війська атакували Україну 100 безпілотниками різних типів. Українська ППО збила 37 із них.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Водночас ще 47 безпілотників своїх цілей не досягли — були локаційно втрачені.
Через нічну атаку на Дніпропетровщині загинула дитина.
У Самарівському районі дрон влучив у житловий будинок, під завалами опинились діти. Місцеві самостійно витягли дівчинку 2012 року народження, але вона померла дорогою до лікарні. Ще одну дівчинку 2019 року народження врятували рятувальники, вона в лікарні. Постраждали також їхні батьки, але від госпіталізації відмовилися.
У Києві уламки одного зі збитих дронів впали на території бази відпочинку в Деснянському районі. Є руйнування, пошкодження будівель та автомобілів. Троє людей звернулися по лікарів — допомогу надали на місці, без госпіталізації.