Росіяни вночі атакували Україну дронами. Є жертви та постраждалі

У ніч на 29 квітня російські війська атакували Україну 100 безпілотниками різних типів. Українська ППО збила 37 із них.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Водночас ще 47 безпілотників своїх цілей не досягли — були локаційно втрачені.

Через нічну атаку на Дніпропетровщині загинула дитина.

У Самарівському районі дрон влучив у житловий будинок, під завалами опинились діти. Місцеві самостійно витягли дівчинку 2012 року народження, але вона померла дорогою до лікарні. Ще одну дівчинку 2019 року народження врятували рятувальники, вона в лікарні. Постраждали також їхні батьки, але від госпіталізації відмовилися.

Рятяувальники розбирають завали на Дніпропетровщині. Пресслужба ДСНС Пресслужба ДСНС Рятяувальники розбирають завали на Дніпропетровщині. Пресслужба ДСНС

У Києві уламки одного зі збитих дронів впали на території бази відпочинку в Деснянському районі. Є руйнування, пошкодження будівель та автомобілів. Троє людей звернулися по лікарів — допомогу надали на місці, без госпіталізації.