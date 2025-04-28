В Україні запустили маркетплейс Brave1 Market для військових. Що це таке

В Україні запрацював маркетплейс новітніх технологій для військовослужбовців Brave1 Market.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
На платформі підрозділи Сил оборони самостійно обиратимуть необхідну техніку і купуватимуть її за кошти військової частини. Brave1 Market працюватиме, як інтернет-магазин — на зразок Amazon або Rozetka, але замість звичайних товарів — інновації, каже очільник Мінцифри.
Він додав, що на маркетплейсі вже представлені понад 1 000 позицій, зокрема:
- безпілотники;
- наземні роботи;
- засоби РЕБ і радіоелектронної розвідки;
- комплектуючі;
- засоби на базі штучного інтелекту;
- програмне забезпечення;
- боєприпаси.
«Зараз військові самі шукають виробників і розробки в інтернеті, через знайомих й інші підрозділи, тому доступ до інформації обмежений... [Тепер] захисники зможуть за кілька кліків обрати потрібну технологію, порівняти характеристики різних засобів, звʼязатися з виробником й укласти пряму угоду», — розповів Михайло Федоров.
З міркувань безпеки оборонці будуть авторизуватися в маркетплейсі через «Дію». Особливо чутливі дані містяться в закритому каталозі, доступ до якого мають лише верифіковані військовослужбовці через систему Delta, зазначив міністр.